Concurso público tem salários de até R$ 6,2 mil em Santana de Parnaíba

Começaram nesta terça-feira, 12, as inscrições em dois concursos públicos para o preenchimento de cadastro reserva em sete cargos na Prefeitura de Santana de Parnaíba. O prazo para se inscrever vai até 19 de julho, no site do Instituto Mais. Os salários vão de R$ 1,5 mil a R$ 6,2 mil.

Os cargos do concurso 04/2018 são: agente de trânsito (salário R$ 2,2 mil), fiscal municipal (R$ 1,8 mil), telefonista (R$ 1,5 mil), analista tributário (R$ 5,1 mil), todos cadastro reserva; e uma vaga para técnico tributário (R$ 2,2 mil).

A taxa de inscrição é de R$ 41,30, exceto para concorrer a analista tributário, único cargo que exige nível superior (para os demais, exige-se nível médio), cuja taxa é R$ 59,80.

No concurso 03/2018 há oportunidades para assistente técnico judiciário (salário de R$ 5,1 mil) e procurador (R$ 6,2 mil). Exige-se nível superior em Direito, entre outros requisitos, e a taxa de inscrição é R$ 59,80.

Inscrições e mais informações aqui.