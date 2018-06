Joia do Santos, “Neymar de Osasco” vai para o Real Madrid, diz empresário

O atacante Rodrygo, uma das joias da nova geração do Santos, está com tudo certo para ser contratado pelo Real Madrid. Em entrevista ao canal Esporte Interativo, o empresário do jogador, apelidado de “Neymar” de Osasco, cidade onde nasceu, afirmou que o atacante já é do Real Madrid.

O empresário Nick Arcuri afirmou ainda que, apesar do imbróglio com o Santos, o contrato pode ser assinado ainda hoje. Outros grandes clubes também estavam de olho em Rodrygo. Entre eles o Barcelona.

O Peixe deve receber 40 milhões de euros (R$ 174 milhões) pelos 80% dos direitos econômicos do jogador osasquense pertencentes ao clube.