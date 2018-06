Empresa abre 200 vagas para porteiro, auxiliar de limpeza, vigilante e controlador de acesso

O Grupo GR, empresa do segmento de segurança patrimonial presente há mais de 25 anos no mercado nacional, anuncia a abertura de um total de 200 vagas para as funções de agente de conservação, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, vigilante, vigilante de segurança pessoal privada atendente, controlador de Acesso e porteiro.

As vagas são para a Capital e Grande São Paulo, e todos os contratos são em regime CLT com os benefícios legais (Vale Transporte, Férias, 13º salário etc). Para estas oportunidades considera-se também pessoas com deficiência (PCD).

Confira as vagas e salários:

Cargo: Auxiliar de Limpeza

Descrição: salário R$ 1.110,70

Cargo: Vigilante

Descrição: salário R$ 1,486,90

Cargo: Porteiro

Descrição: salário R$ 1.296,69

Cargo: Controlador de Acesso

Descrição: salário R$ 1.296,69

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

Descrição: salário R$ 1.110,70

Cargo: Agente de Conservação

Descrição: salário R$ 1.110,70

Cargo: Vigilante de Segurança

Descrição: Salário R$ 1.486,90

Cargo: Vigilante de Segurança Pessoal Privada

Descrição: Salário R$ 1.486,90

A empresa oferece treinamento e cursos de capacitação e diz que há ainda planos de carreira e outros benefícios.

Os interessados nas vagas devem se inscrever através deste site.