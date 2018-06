Fábrica de Óculos é a anfitriã de coquetel especial no SuperShopping Osasco

O SuperShopping Osasco traz uma nova loja para o coquetel desta semana no Super para Você. A Fábrica de Óculos SR é a primeira ótica do shopping center a participar do projeto, que oferece condições especiais de compras em uma noite de drinques e aperitivos gratuitos para os clientes.

“As quintas-feiras têm sido cada vez mais animadas por aqui, os lojistas apresentam suas novidades, enquanto os clientes se divertem e podem adquirir os itens desejados com os melhores preços. Estamos ampliando os segmentos para alcançar todos os públicos”, destaca Carolina Bonafé, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Os óculos deixaram há muito tempo de ser um item utilitário no guarda-roupa e hoje são destaque nos looks, transformando peças básicas em composições clássicas, modernas e casuais.

Especialista em óculos de grau, de sol e lentes de contato, a Fábrica de Óculos SR tem uma tradição de mais de 20 anos no mercado e preparou promoções incríveis para os clientes aproveitarem enquanto degustam bebidas e canapés, ao som de muita música.

O projeto já recebeu o Clube Melissa, Hope, Morana, Gregory e promete novas surpresas com O Boticário nas próximas semanas.

