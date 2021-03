Confira dicas do Ipem-SP sobre cuidados na compra de peixes e ovos de Páscoa

Faltando poucos dias para a Páscoa, período em que muitas famílias se preparam para comprar peixes e ovos de chocolate, o Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) preparou algumas dicas para ajudar o consumidor a identificar produtos irregulares e não errar na hora das compras.

No caso dos ovos de Páscoa, se o produto traz brinquedo como brinde, é importante verificar se a frase “Atenção: contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro da Avaliação da Conformidade” está estampada na embalagem.

Também é obrigatória a indicação de faixa etária ou, se for o caso, uma frase que informe que não existe restrição de faixa etária. No brinde, o consumidor deve também procurar o selo do Inmetro. Apenas essas informações garantem que o brinquedo passou por testes e não vai oferecer riscos à criança.

Além disso, tanto ovos como bombons, demais chocolates, colombas ou qualquer produto embalado deve apresentar a indicação do peso líquido na sua embalagem (de forma clara). Esta indicação deve se referir somente ao peso do produto, desconsiderando o valor da embalagem e dos brindes, se houver.

Fique atento na compra de peixe fresco

Sempre acompanhar a pesagem do produto está entre as orientações do Ipem para a compra de pescados. Caso o consumidor queira que o peixe seja embalado com gelo (para que fique protegido e preservado durante o trajeto para sua casa), é necessário estar atento para perceber se o vendedor não o pesará depois de acrescentar o gelo.

Se o cliente levar um pescado com bastante gelo, o Ipem pede que o consumidor observe na hora do preparo se o produto rende a mesma quantidade que está habituado a consumir. Quem compra deve pagar pelo peixe, não pelo gelo.

Dúvidas e reclamações

Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com o Ipem-SP. O consumidor que desconfiar ou encontrar irregularidades pode recorrer ao serviço da Ouvidoria, pelo telefone 0800-013-0522, de segunda a sexta, das 8h às 17h, ou enviar e-mail para ouvidoria@ipem.sp.gov.br.

