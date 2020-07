Confira vagas de emprego abertas na Eurofarma em Itapevi

O grupo farmacêutico brasileiro Eurofarma está com mais de 30 vagas de emprego abertas em Itapevi. Há oportunidades para mecânico de manutenção, pedreiro para manutenção predial, supervisor de controle de qualidade, administrador de redes sênior, farmacêutico sênior, comprador sênior, motorista (categoria D), além de vagas para estágio.

Para o cargo de motorista (categoria D), o interessado deve ter ensino médio completo, experiência comprovada na função, além de conhecer a capital e toda a Grande São Paulo. Já a vaga de pedreiro exige que o candidato tenha disponibilidade de trabalhar em regime de escala e turnos. É desejável ter o ensino fundamental completo.

Para a função de supervisor de controle de qualidade, é necessário ter graduação completa em Farmácia, Química, Engenharia Química ou áreas correlatas. O interessado deve ter conhecimentos em técnicas analíticas físicas, físico-químicas, análises instrumentais tais como cromatografia líquida (HPLC e UPLC), cromatografia gasosa (CG), além de domínio do pacote Office e inglês avançado.

O cargo de administrador de redes sênior exige que o candidato tenha graduação completa em Ciências da Computação, experiência na área há mais de oito anos, além do curso de Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE 2008 ou superior), inglês e espanhol.

Já a vaga de comprador sênior, a Eurofarma busca candidatos que tenham graduação completa em Administração, Engenharia, Economia ou áreas correlatas, sólida vivência na área de compras nos segmentos farmacêuticos, cosmético ou alimentício, além de Excel avançado. É desejável conhecimento em sistema SAP, pós-graduação ou MBA, Inglês fluente e espanhol.

Oportunidades de estágio

Além das vagas para cargos efetivos, a Eurofarma está com vagas abertas para estágio. A empresa busca estagiários para as áreas de controle de qualidade, assuntos regulatórios, auditoria internacional, manutenção, projetos de inovação e documentação técnica.

Os interessados devem ter disponibilidade para cumprir carga horária de seis horas por dia, além de estar cursando a partir do segundo ou terceiro ano do ensino superior, ou que tenha data prevista para formação em 2022, de acordo com a área desejada.

A maioria das oportunidades são para candidatos que estejam se graduando em Química, Farmácia ou Engenharia Civil, Mecânica elétrica ou de Produção. Algumas das vagas exigem que o candidato tenha inglês avançado.

Como se candidatar às vagas de emprego na Eurofarma:

Para se candidatar às vagas de emprego efetivas ou para estágio na Eurofarma, o interessado deve acessar o site de vagas da empresa, selecionar a oportunidade desejada, clicar em “Candidatar-se para a vaga” e cadastrar o currículo.

Sobre a empresa

O Grupo Eurofarma é a primeira multinacional farmacêutica de capital 100% brasileiro. Desde sua fundação em 1972, atua no setor de saúde, nas áreas de prescrição médica, isentos de prescrição, genéricos, hospitalar, oncologia e veterinária.

No Brasil, oferece 313 produtos, 649 apresentações, atende 25 especialidades médicas e cobre 89 classes terapêuticas, que representam 81% das prescrições no mercado de marcas. Atualmente o grupo emprega mais de 7 mil colaboradores.