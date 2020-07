Ganha Tempo de Barueri retoma atendimentos presenciais com agendamento prévio

O Ganha Tempo Municipal de Barueri iniciou a retomada de alguns atendimentos à população após período de quarentena. O órgão voltou a funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mas com adoção de diversos protocolos sanitários para prevenir a contaminação por Covid-19, além de limitar o acesso ao prédio mediante agendamento pelo site.

A retomada inclui serviços como Seguro Desemprego, Captação de Vagas, Finanças, RG, Jucesp, Cadastro Cidadão e Cartão SUS, Perícia Médica, Vigilância Sanitária, NAF – IR/CPF, Banco do Povo, Procon, CTPS Digital, Alistamento Militar, OAB e Sebrae. Os serviços que não constam nessa lista continuam temporariamente suspensos.

Os atendimentos presenciais só ocorrerão mediante agendamento prévio, que deve ser feito pelo site www.barueri.sp.gov.br/ganhatempo.

Diversos protocolos sanitários estão sendo adotados pela equipe do Ganha Tempo de Barueri para inibir a propagação da Covid-19, visando a proteção de munícipes e funcionários.

Para tanto, está havendo obrigatoriedade do uso de máscaras por todos; aferição de temperatura corporal logo na entrada do prédio com encaminhamento ao serviço de saúde àqueles que estiverem com temperatura igual ou superior a 37,5 graus; demarcação das áreas de fluxo respeitando o distanciamento de 1,5 metros entre uma pessoa e outra, incluindo filas e assentos; colocação de placas de acrílico em todas as baias de atendimento; prioridade para pessoas do grupo de risco nos atendimentos; oferta de álcool em gel em diversos pontos do local; disponibilização de tapetes higienizadores; intensificação da limpeza durante todo o expediente; ventilação adequada do espaço, dentre outros cuidados.

Canais de comunicação

Os serviços disponíveis no Ganha Tempo de Barueri nessa retomada também disponibilizam alguns canais de comunicação buscando facilitar o acesso do cidadão às informações. São eles:

– Seguro Desemprego

(11) 4199-1290 ou 4199-1333

Ramal 170 /180

E-mail: gt.sup.pat@barueri.sp.gov.br

– Captação de Vagas

e-mail: gt.captacao@barueri.sp.gov.br

– Finanças

(11) 4199-1335 ou 4199-1333

Ramal 236 / 285

e-mail: gt.financas1@barueri.sp.gov.br

– RG

(11) 4199-1333

Ramal: 163 / 251 / 276/ 258

– Jucesp

(11) 93227-7263

E-mail: gt.jucesp@barueri.sp.gov.br

– Cadastro Cidadão e Cartão SUS

(11) 4199-1333

Ramal: 294 / 156

E-mail: gt.cartaosus@barueri.sp.gov.br

– Perícia Médica

(11) 4622-1333

Ramal: 128

– Vigilância Sanitária

(11) 4199-1343 ou 4199-1333

Ramal: 281 / 179

E-mail: saude.vsprotocolo01@barueri.sp.gov.br

– NAF – IR/CPF

(11) 4199-1333

Ramal: 193 / 247

Agendamento das 9h às 12h

– Banco do Povo

(11) 4199-1341 ou 4199-1333

Ramal: 254 / 227 / 228

– Procon

E-mail: gt.procon1@barueri.sp.gov.br

– CTPS Digital

E-mail: gt.carteiradetrabalho@barueri.sp.gov.br

– Alistamento Militar

Site: https://www.alistamento.eb.mil.br

– OAB

E-mail: gt.assistenciajudiciaria@barueri.sp.gov.br

– Sebrae

E-mail: sebraeaqui.barueri1@barueri.sp.gov.br