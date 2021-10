Conta de luz agora pode ser parcelada em até 24 vezes no cartão de crédito

Clientes da Enel Distribuição São Paulo agora podem pagar a conta de energia por meio do cartão de crédito. Faturas vencidas e a vencer podem ser parceladas em até 24 vezes.

Qualquer cliente baixa tensão pode utilizar o novo meio de pagamento. Os serviços estarão disponíveis dentro da Agência Virtual, no site da companhia ou por meio do aplicativo Enel SP, disponível gratuitamente para iOS e Android.

“Com poucos cliques, o cliente escolhe a melhor oportunidade e conta com opções de parcelamento diretamente no cartão”, afirma André Oswaldo dos Santos, diretor de Mercado da Enel Distribuição São Paulo. Ainda de acordo com o executivo, as condições de juros variam conforme o número de parcelas escolhidas.

