Ribamar Silva se reúne com Kassab e confirma pré-candidatura a deputado federal

O presidente da Câmara de Osasco, vereador Ribamar Silva (PSD), teve a pré-candidatura a deputado federal nas eleições de 2022 definida em encontro com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, nesta quarta-feira (6).

Para Kassab, o presidente da Câmara de Osasco é nome forte na disputa. “Apostamos que o Ribamar esteja entre os cinco mais votados do partido”. O presidente do diretório municipal do PSD, Lau Alencar, também participou da reunião.

Ribamar agradeceu pela confiança do partido em seu nome. “Saio da reunião ainda mais seguro de enfrentar as eleições. Agradeço ao Kassab a confiança no trabalho que temos feito em Osasco. Se Deus permitir, teremos a oportunidade de trabalhar muito mais pelo nosso Estado lá em Brasília”, disse.

Nas redes sociais o presidente municipal do PSD, Lau Alencar, postou: “Ribamar reafirmou seu compromisso para fortalecer os municípios, buscando políticas públicas que fortaleçam a população, sobretudo nesta fase pós-pandemia”, escreveu.

Também participaram do encontro o Sargento Cavalcanti, de São Paulo, e o Doutor Eduardo Nóbrega, de Taboão da Serra.