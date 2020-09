Continental Shopping retoma campanha “Adote um Pet, Adote um Amigo” em formato presencial

O Continental Shopping, na divisa entre Osasco e São Paulo, em parceria com a ONG AVAMA – Ação Pró Vida Animal e Meio Ambiente retoma a campanha “Adote um Pet, Adote um Amigo” em formato presencial, no período das 12h às 18h. Desde o início da pandemia o empreendimento tem promovido as adoções de forma virtual por meio de suas redes sociais.

Para evitar aglomerações e garantir a segurança de todos, haverá distribuição de senhas para os interessados em participar do processo de adoção. As senhas podem ser retiradas no local.

Os candidatos a tutores de um novo melhor amigo, devem ter 18 anos ou mais, apresentar documento com foto, cópia do comprovante de residência atual, responder a um questionário, passar por uma breve entrevista e se for aprovado preencher um Termo de Adoção Responsável, passando a assumir todos os cuidados necessários para o bem estar e saúde do animal. A adoção é gratuita. Mais informações: (11) 4040-4981.

