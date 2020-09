Calorão: Osasco e região terão máxima de 38º até sexta-feira (2)

O calor chegou forte em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região entre esta quarta e sexta-feira (2). Nos próximos dias, os termômetros chegarão aos 38°, com mínima de 22° e umidade abaixo de 25% nos três municípios.

Em Osasco e Barueri, esta quarta-feira (30) será de sol, com poucas nuvens, e as temperaturas ficarão entre 36° e 19°. Já em Carapicuíba, o termômetro registrará máxima de 35° e mínima de 18°.

Quinta e sexta-feira serão os dias mais quentes em Osasco e Barueri, que terão máximas de 38° e mínimas de 20° e 22° respectivamente. Em Carapicuíba, os termômetros registrarão máxima de 37° e mínimas de 21° na quinta-feira e 19° na sexta-feira.

O cenário climático terá uma mudança no fim de semana, com a queda da temperatura, de acordo com o “Clima Tempo”. Diferente da onde de calor dos últimos dias, no sábado e no domingo, Osasco, Barueri e Carapicuíba registrarão máximas de 23° e mínimas de 15°.

Confira a previsão do tempo para os próximos cinco dias:

Qua 30/09 Qui 01/10 Sex 02/10 Sáb 03/10 Dom 04/10 Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Osasco 36° 19° 38° 22° 38° 20° 23° 17° 23° 16° Barueri 36° 19° 38° 22° 38° 22° 23° 17° 23° 16° Carapicuíba 35° 18° 37° 21° 37 19° 22° 16° 22° 15°

