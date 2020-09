Fiat apresenta série limitada com só 250 unidades da Nova Strada

Para celebrar o sucesso comercial de um dos lançamentos mais importantes do ano, a Fiat levou sua consagrada série Opening Edition agora para a Nova Strada. Trata-se de uma série limitada e numerada em 250 unidades na cor Branco Alaska, que traz itens exclusivos que tornam a picape líder de seu segmento há 20 anos ainda mais diferenciada.

publicidade

“A Nova Strada Opening Edition foi feita para colecionadores, pensada e desenvolvida nos mínimos detalhes para marcar esse momento histórico, depois de emplacarmos 6.564 unidades em julho, chegamos a 8.689 modelos comercializados em agosto, colocando a picape como o segundo veículo mais vendido do Brasil. Com a série limitada, oferecemos uma configuração para clientes que desejam ter um veículo ainda mais especial”, afirma Herlander Zola, diretor do Brand Fiat e Operações Comerciais Brasil.

Baseada na versão topo de linha Volcano, que destaca os faróis de LED afilados com luzes DRL (Daytime Running Light), o elogiado design da Nova Strada recebeu skidplate grafite na dianteira e barras de teto na mesma cor.

publicidade

Na lateral, rodas de liga leve de 16 polegadas com acabamento diamantado, estribos laterais, retrovisores em preto brilhante, badges, adesivos e soleiras em vinil alusivos à série limitada tornam seu visual mais arrojado.

A traseira é completada por um engate de reboque e a caçamba possui um exclusivo e útil divisor de carga, com o adesivo Opening Edition ilustrando a tampa.

publicidade

A Nova Strada Opening Edition tem garantia de fábrica de 3 anos e preço sugerido de R$ 92.290,00.