Tarólogo Eric Dantas prevê relação conturbada de Luísa Sonza e Vitão e novo amor para Whindersson

Luísa Sonza não traiu Whindersson Nunes, afirma o tarólogo Eric Dantas. “A relação de Luísa e Vitão evoluiu de amizade e contato profissional para relacionamento amoroso. É um casal de muita química sexual. Ela se sente protegida ao lado dele”, revela. Eric também vê uma gravidez para Luísa, mas que poderá ser evitada.

No entanto, a relação com Vitão não está no mesmo patamar que a anterior da loira com Whindersson. A gaúcha e o comediante do Piauí são companheiros de alma e se conhecem de outras vidas, de acordo com Eric Dantas.

“Ela e Whindersson estão juntos há muitas reencarnações. Muitas vezes companheiros de alma reencarnam em figuras de irmãos, casais, pais ou amigos próximos. Casal companheiro de almas dificilmente tem atração sexual e, ao longo da jornada, se frustram quando percebem que no fundo era só amizade”, explica o sensitivo (assista ao vídeo abaixo).

Eric afirma que essa foi a situação do jovem casal famoso, que arrebatou as redes sociais ao anunciar sua separação. “Os dois vinham se distanciando há algum tempo, não conseguiram lidar com as turbulências emocionais um do outro. Então, fecharam esse ciclo com o término dessa união”.

Eric Dantas prevê novidades para ambos: Whindersson deverá começar um novo relacionamento em breve e vai se reconstruir e superar a separação. “Encontrará um grande amor e será muito feliz nesse recomeço”, afirma o cartomante.

Já sobre Luísa e Vitão, Eric faz um alerta: a relação não será boa para o cantor e a instabilidade de Vitão levará a moça a questionar a relação, o que trará conflitos e desgaste emocional que vão causar rompimento. “A carta mostra quebras de contrato, pessoas virando as costas para ele como cantor. E isso trará instabilidade emocional”, adverte. Já a artista deve alavancar sua carreira e ter expansão internacional.

Eric Dantas já acertou em previsões sobre temas como a gravidez de Sabrina Sato, o rompimento de Bruna Marquezine e Neymar e o término do namoro de Anitta e Thiago Magalhães, mesmo quando estavam no auge.