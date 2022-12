Contribuinte tem até o dia 31 para destinar parte do IR para caridade, cultura ou esporte

O prazo para destinar parte do Imposto de Renda a ser pago ao governo para instituições de direitos da criança, idoso, projetos culturais, sociais ou esportivos termina dia 31 de dezembro. Pessoas e empresas podem doar até 31 de dezembro de 2022 para valer na declaração de 2023.

Qualquer pessoa que declare imposto de renda e opte pelo modelo que permite deduções legais pode fazer a doação. No caso de empresas, são as tributadas pelo lucro real.

É possível doar até 6% do valor do imposto devido. A partir de janeiro, esse percentual sobe para 7% exclusivamente para entidades esportivas (para as demais continuará valendo os 6%).

Empresas podem doar até 1% a Fundos Especiais dos Direitos da Criança e Adolescente, 1% aos Fundos Especiais dos Diritos da Pessoa Idosa, 1% a projetos esportivos e paradesportivos, 4% a projetos da área cultural e produção audiovisual.

A partir de janeiro, será possível doar até 2% do imposto devido das empresas para projetos na área esportiva (para as demais áreas nada muda).

Como doar

O contribuinte deve procurar o fundo do idoso ou da criança para o qual deseja fazer a doação, e seguir as orientações do órgão. É possível doar para fundos nacionais, estaduais ou municipais. As doações feitas a projetos culturais, audiovisuais e esportivos podem ser feitas para projetos previamente aprovados pelos órgãos responsáveis: Secretaria Especial de Cultura, Secretaria Especial do Esporte e a Ancine (projetos audiovisuais).

*Com informações do Uol