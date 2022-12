Ministério da Educação antecipa inscrições do SiSU, ProUni e Fies 2023

O Ministério da Educação (MEC) antecipou as datas de inscrição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), do Programa Universidade Para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2023.

Confira o novo calendário:

SiSU

Inscrições – 16 a 24 de fevereiro

Resultado – 28 de fevereiro

ProUni

Inscrições – 28 de fevereiro a 3 de março

Resultado 1ª chamada – 7 de março

Resultado 2ª chamada – 21 de março

Fies

Inscrições – 7 a 10 de março

Resultado – 14 de março

Nos três processos seletivos a classificação é baseada na nota obtida no Enem. Os editais, que serão publicados em janeiro, vão detalhar as regras e cronogramas completos de cada seletiva.