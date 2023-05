Corpo de GCM de Carapicuíba morto a tiros é sepultado sob forte comoção e homenagens

Foi sepultado no cemitério Memorial Parque de Itapevi o corpo do guarda civil municipal de Carapicuíba Anderson Matheus Pereira, de 37 anos, que foi morto com um tiro na cabeça na madrugada de segunda-feira (15). O enterro foi marcado por muita emoção e homenagens de familiares, amigos e colegas de trabalho do GCM.

Guardas carregaram o caixão de Anderson Matheus e deixaram o último adeus ao colega, que recebeu aplausos de todos os presentes no local. O GCM deixou a esposa e uma filha de 11 anos.

Anderson Matheus foi atingido com um tiro na cabeça quando atendia a uma ocorrência de perturbação de sossego. Segundo a polícia, no endereço, funcionava um ponto de venda de drogas. O GCM não resistiu aos ferimentos e morreu. Outro guarda foi atingido, mas o disparo acertou o colete balístico.

A Polícia Civil já identificou o responsável pelos disparos. “É aquele que fazia a segurança da biqueira, atirando contra o GCM e ceifando sua vida”, informou o delegado Marcelo Prado, à reportagem do SBT.

A operação conjunta da Polícia Civil e GCM mobilizou centenas de guardas de diversas cidades da região e continua para localizar e prender o suspeito. Outras pessoas suspeitas de envolvimento no crime também foram identificadas.

Quem souber de alguma informação que leve a polícia ao paradeiro dos criminosos pode entrar em contato com a GCM de Carapicuíba, no telefone (11) 4183-5229, ou ainda Disque Denúncia, no 181.