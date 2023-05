Pablo Marçal, que teve candidatura indeferida pelo TSE, tem contas de campanha reprovadas

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) desaprovou, por unanimidade, as contas do candidato a deputado federal Pablo Marçal (Pros). Decisão foi proferida no dia 11 de maio.

Segundo o relator do processo, juiz Maurício Fiorito, as irregularidades representaram 12,24% (R$125.125,21) das despesas contratadas (R$1.021.888,07).

Entre outras falhas, foram identificadas divergências, no valor R$ 19.109,21, entre os gastos declarados e os efetivamente realizados com créditos de impulsionamento, o que configura omissão de despesas e utilização de recursos de origem não identificada.

Foi determinado pelo Tribuinal que o montante seja recolhido ao Tesouro Nacional.

Pablo Marçal, morador de Alphaville, tentou ser candidato a presidente e depois a deputado federal pelo PROS, mas acabou sem mandato depois que o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ricardo Lewandowski, indeferiu o registro de candidatura do coach.

No processo sobre as contas de campanha, o candidato também não apresentou documentação completa de despesa no valor de R$ 9.525,50 com transporte aéreo, o que é considerado sobra de campanha pela legislação eleitoral. Nesse caso, a quantia deve ser recolhida à direção partidária, já que custeada com recursos de origem privada.

O coach, que tem 4,2 milhões de seguidores no Instagram, não se manifestou sobre a decisão.