Inaugurado em fevereiro, Memorial Parque Itapevi passa por ampliação

A Prefeitura de Itapevi iniciou a ampliação do Memorial Parque Itapevi (Estrada Lucinda de Jesus, 591, Cohab), o primeiro cemitério vertical 100% biosseguro público do país.

Serão instalados no local mais 2.152 lóculos, que são compartimentos, semelhantes a gavetas, onde os corpos são sepultados e devidamente lacrados (nas quadras 2 e 3). A previsão da Prefeitura é que a expansão seja concluída no início do segundo semestre deste ano.

Os lóculos são produzidos em fibra de coco, bagaço de cana de açúcar e resina de garrafas pet, sistema que dá segurança ambiental aos sepultamentos, sem contaminação do ar, solo ou lençol freático, além de reduzir o nível de enxofre lançado na atmosfera.

O Memorial Parque Itapevi foi inaugurado em fevereiro desde ano e, no total, vai contar com quatro quadras com 5.448 gavetas.