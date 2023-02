Corpo é encontrado em praça de Carapicuíba

Um corpo foi encontrado em uma praça, na avenida Comendador Dante Carraro, no bairro Cidade Ariston, em Carapicuíba, na tarde desta quarta-feira (22).

O SAMU confirmou o óbito no local. A Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência. Até o momento, a vítima ainda não foi identificada. Também não há informações sobre a causa da morte.

“A polícia está verificando as condições desse corpo para entender as circunstâncias da morte dessa pessoa”, afirmou a tenente Beatriz Miscow, por telefone, ao Datena, no “Brasil Urgente”, da Band.

