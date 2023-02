Onde está Lucas? Morador de Osasco sai de casa para comprar cigarro e desaparece

O morador de Osasco Lucas Nautran Santos, de 28 anos, está desaparecido desde a noite de sexta-feira (17). Ele mora com o pai e saiu de casa dizendo que iria comprar cigarro, mas não retornou.

A mãe de Lucas, Andreia Barbosa Nautran, disse ao Visão Oeste que o filho saiu da casa do pai sem levar o celular. Ele usava chinelo, calça azul, camisa branca e boné cinza quando desapareceu.

Muito preocupada, Andreia contou que o filho foi visto pela última vez dentro de um bar enquanto jogava sinuca. “Disseram pra gente que quando a dona fechou o bar ele saiu e ninguém mais o viu”, afirmou a mãe de Lucas.

O rapaz teria dito ainda que iria se encontrar com uns colegas em um bar que fica no bairro Munhoz Júnior. “Mas a gente não sabe que bar é esse e se realmente ele chegou a ir para lá”, disse Andreia.

A família de Lucas já registrou o boletim de ocorrência do desaparecimento, mas ainda não sabe nada sobre o paradeiro do rapaz. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia e os familiares pode entrar em contato no 190 da Polícia Militar, ou Disque Denúncia no 181, ou ainda ligar para Andreia no telefone (11) 93208-6645.