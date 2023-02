Os trens da linha 8-Diamante, da ViaMobilidade, estão circulando com maior intervalo e em via única entre as estações Sagrado Coração e Itapevi na tarde desta quarta-feira (22).

De acordo com a concessionária, uma descarga elétrica de grande extensão provocada pelas fortes chuvas na região causou o transtorno. “Técnicos atuam neste momento para normalizar a circulação dos trens”, diz a ViaMobilidade, em nota publicada no Twitter.

