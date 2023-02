Agendamento para Feirão do Emprego em Osasco com mais de 1 mil vagas começa nesta quinta (23)

Agendamento para Feirão do Emprego em Osasco com mais de 1 mil...

Começa nesta quinta-feira (23) o agendamento para os interessados em participar do Feirão do Emprego que será realizado no dia 3 de março em Osasco, nas unidades do Portal do Trabalhador. Serão oferecidas mais de 1 mil vagas de trabalho em diversas funções.

publicidade

Para participar, é necessário agendar o atendimento por meio da Central 156 ou pelo telefone 3651-7080 a partir de amanhã. As ligações para este serviço são limitadas e serão encerradas assim que as 2 mil vagas de agendamento forem preenchidas.

O Feirão do Emprego é mais uma das ações promovidas pela administração municipal para celebrar os 61 anos de emancipação da cidade. Mais informações podem ser obtidas na página do Portal do Trabalhador de Osasco.

publicidade