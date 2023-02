Centro de Barueri ganhará “Espaço Motoboy” com banheiro e Wi-Fi em abril

A Prefeitura de Barueri entregará em abril deste ano mais um “Espaço Motoboy”. O equipamento ficará no bolsão do estacionamento em frente ao Ganha Tempo, no Centro da cidade.

O projeto é similar à unidade pioneira, instalada em junho do ano passado na avenida Tocantins, esquina com a alameda Rio Negro (ao lado da Passarela Estaiada), em Alphaville.

O novo Espaço Motoboy, na região central será coberto, terá cerca de 60 metros quadrados de área construída, área interna, assentos, copa, wi-fi e banheiro. Haverá também espaço para venda de cartão de estacionamento (Zona Azul).

Além deste, a Secretaria de Obras estuda a possibilidade de implantar novos abrigos de apoio aos trabalhadores que fazem uso de motos. “O objetivo é criar mais pontos para beneficiar esses profissionais em seu dia a dia. Novos lugares para que eles possam se sentar, descansar, carregar celulares e se proteger em dias chuvosos”, ressaltou o secretário Beto Piteri.