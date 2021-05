Corpos encontrados em Itapevi seriam do sogro e da namorada suspeitos da morte de Kleber Donizete

Os corpos encontrados carbonizados à beira de uma estrada em área de mata em Itapevi nesta sexta-feira (21) seriam do sogro e da namorada, suspeitos pela morte do comerciante Kleber Donizete de Oliveira, de 30 anos. É a principal suspeita das autoridades policiais.

O sogro, Edmilson, de 39 anos, é suspeito de ter torturado e matado Kleber, com a filha, Isabela, de 20, como cúmplice. No início do mês, após ser convidado para ir à casa do pai da namorada, o comerciante ficou três dias desaparecido, até o corpo ser encontrado, com sinais de tortura, em uma área de mata. O crime gerou protesto com a participação de centenas de motoristas e motociclistas.

O sogro e a namorada de Kleber estão sumidos desde o assassinato dele. A mãe do comerciante chegou a ir pessoalmente conversar com parentes dos suspeitos do assassinato para pedir que se entregassem.

Os corpos encontrados nesta sexta tinham sinais de tortura e foram encontradas peças de roupa que seriam de Isabela.

A confirmação se os corpos são mesmo dos dois suspeitos pela morte de Kleber só será possível após perícia. (Com informações da Record TV)