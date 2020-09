Corrida contra o tempo: Laurinha precisa do remédio mais caro do mundo

Quem acompanha o Visão Oeste provavelmente já conhece a história da bebê osasquense Laura Araújo, a Laurinha, de um ano e três meses. Ela foi diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME) Tipo 1, uma doença neuro muscular grave e precisa do medicamento considerado o mais caro do mundo: o Zolgensma.

Além de custar entre R$ 9 milhões e R$ 11 milhões, o Zolgensma não é produzido no Brasil e só pode ser ministrado em crianças com até dois anos de idade, o que transformou a luta pela vida da pequena Laurinha em uma verdadeira corrida contra o tempo.

A família tem feito de tudo para conseguir arrecadar o valor do medicamento o quanto antes, mas o tempo está passando e a urgência em conseguir a dose única do remédio tem trazido angústia para os familiares da Laurinha, que também sofre com a sua rotina cansativa entre uma fisioterapia e outra.

Publicidade

Nas redes sociais, a mãe da pequena tem registrado sua batalha diária e faz um apelo para que as pessoas ajudem nessa causa. “Por favor, nos ajude a conseguir o Zolgensma para a nossa filha. Uma dose única desse medicamento vai atuar na raiz do problema e corrigir a falha genética que a Laura tem. O Zolgensma é a nossa esperança para uma vida normal, mas não conseguimos sozinhos”, escreveu.

A luta da Laurinha foi abraçada por diversos voluntários, que têm feito o que podem para ajudar na campanha de arrecadação. Em agosto, um grupo de mulheres realizou um bazar beneficente em Carapicuíba para arrecadar recursos. Além disso, a família da pequena faz diversas rifas e uma série de iniciativas para levantar os R$ 9 milhões. No entanto, a vaquinha online tem pouco mais de R$ 32 mil, o que é pouco comparado ao objetivo.

Quem puder contribuir com a campanha pela Laurinha, pode doar por meio da vaquinha online ou acessar este link, com opções para ajudar pelo PicPay, Mercado Pago, contas bancárias para depósitos e transferências, além de ter acesso à uma petição pela gratuidade do Zolgensma, petição pela isenção do ICMS sobre o medicamento e link para entrar em contato com a família via WhatsApp.