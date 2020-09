Edital de Convocação – Podemos

O Presidente da Comissão Provisória Municipal Sr. Fabio Grossi do Partido PODE – Podemos 19 do Município de Osasco – SP, com fundamento nos artigos 7 ao 9° da Lei n° 9.504/97, e na forma do seu Estatuto Partidário, CONVOCA os Convencionais com domicilio no Município para a CONVENÇÃO MUNICIPAL que será realizada no dia 12 de setembro de 2020, às 15:00 horas, virtualmente pela internet, com a utilização do aplicativo Zoom, mediante a obtenção de link de acesso por meio de solicitação ao email: podemososasco19@gmail.com, para deliberação da seguinte

ORDEM DO DIA

1 – Deliberação sobre a participação do partido nas eleições municipais de 2020;

2 – Deliberação sobre a formação ou não de coligação ao cargo majoritário;

3 – Escolha dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito nas eleições majoritárias e de candidatos a Vereador nas eleições proporcionais;

4 – Escolha do Representante e/ou Delegado do Partido perante a Justiça Eleitoral;

5-Outras matérias relativas ao processo eleitoral de 2020.

Osasco, 03 de setembro de 2020.

Fabio Grossi

Presidente

Edital Podemos – versão PDF para download