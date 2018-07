Cotia: Campanha de castração atendeu quase 1.800 animais no 1º semestre

A Prefeitura de Cotia realizou a castração de 1762 animais, entre cães e gatos, no primeiro semestre deste ano. A campanha, que passou a ser mensal a partir de janeiro, é gratuita e atende uma média de 290 animais por mês. A ação é uma importante medida de controle de natalidade destes animais e acontece em todas as regiões do município.

Em fevereiro, o Departamento de Zoonoses chegou a castrar 325 animais. O procedimento é simples, rápido e seguro. “É um procedimento que, além de controlar a população destes animais, ajuda na prevenção ao câncer de mama nas fêmeas. Até o final do ano, superaremos a marca dos 3.500 animais castrados”, disse Magno Sauter, Secretário de Saúde.

Além da castração de cães e gatos, os profissionais do Departamento de Zoonoses fazem um trabalho educativo sobre posse responsável, saúde dos animais, conscientizam sobre a importância da esterilização cirúrgica de cães e gatos, além de passarem todas as orientações necessárias sobre os cuidados pós castração.

“A castração só não é feita em animais com menos de quatro meses de idade e nem em fêmeas que estejam amamentando. Nestes casos, orientamos o dono do animal a procurar a zoonoses para se informar sobre as próximas datas para que possam inscrever o seu cachorro ou gato”, explicou Sauter.

Neste mês, a Prefeitura realizou duas campanhas de castração, referentes a junho e julho. A próxima campanha acontecerá em agosto, mas as inscrições começam este mês. Mais informações pelo telefone 4616-6493.