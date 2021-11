Cotia terá Centro de Longevidade Ativa para atender idosos

Cotia está entre as 20 cidades que receberão os Centros de Longevidade Ativa (CLA), do governo estadual, que oferece acolhimento, atendimento e inclusão de pessoas com 50 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social.

No equipamento, além das atividades de convivência, haverá ainda ações que vão promover a inclusão produtiva, novas carreiras e empreendedorismo entres os idosos, incluindo apoio à qualificação e formação, além de atividades envolvendo tecnologia.

A Secretária de Desenvolvimento Social de Cotia, Mara Franco, comemorou a conquista. “Queremos que essa fase da vida deles seja rodeada de amor, acolhimento, socialização e respeito. Uma verdadeira melhor idade. Cotia está se preparando para o aumento da população idosa seguindo uma tendência nacional”, afirmou.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões de pessoas até 2050; isso representará um quinto da população mundial.

A implantação dos Centros de Longevidade Ativa (CLA) faz parte do programa SP Amigo do Idoso, que tem o objetivo de executar ações efetivas e integradas, fortalecendo o papel social do idoso. Além dos CLAs, o programa é composto por uma ampla rede de equipamentos voltados à atenção aos idosos.

