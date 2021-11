C&C doa tintas para projeto que revitaliza vielas em Osasco

A C&C, uma das líderes no varejo de materiais para construção, reforma e decoração, doou tintas em spray para o “Projeto Viela Vive”, da Prefeitura de Osasco, com apoio da Secretaria de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial (Seppir).

publicidade

O Projeto Viela Vive utiliza arte na revitalização das vielas em Osasco. Com atuação nas áreas periféricas da cidade, o objetivo é trabalhar o pertencimento da comunidade negra e a valorização do grafite. A iniciativa faz parte da agenda do Novembro Negro, que traz diversas ações de fortalecimento da igualdade racial.

“O Projeto Viela Vive visa à valorização da cultura e da comunidade negra, transformando espaços e nós, da C&C, estamos muito contentes em poder contribuir com essa ação e, por meio dela, auxiliar na disseminação da arte e da cultura por meio do grafite”, conta Christophe Auger, diretor-geral da C&C.

publicidade

MÚSICA E GASTRONOMIA// Festival do Torresmo chega a Osasco neste fim de semana