Cotia terá peneira de futebol masculino em junho

A Secretaria de Esporte de Cotia realizará, no sábado, 3 de junho, uma peneira de futebol masculino. A seletiva será feita às 8h30, no campo do Complexo Esportivo do Atalaia, na estrada Morro Grande (ao lado da Unidade de Pronto Atendimento Atalaia).

Podem participar jovens nascidos nos anos de 2003 e 2004. Não é preciso se inscrever com antecedência, basta comparecer ao campo no horário marcado e apresentar RG original ou digital. Também é preciso estar usando camiseta, short, meião, caneleira e chuteira de society.

A Secretaria de Esportes e Juventude de Cotia fará a seletiva para a escolha e composição do time que representará o município nos Jogos Regionais de 2023.

