Primeira-dama de Osasco, Aline Lins, é diagnosticada com câncer de mama e pede orações

Primeira-dama de Osasco, Aline Lins, é diagnosticada com câncer de mama e...

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, esposa do prefeito de Osasco, Rogério Lins, informou hoje (23) que foi diagnosticada com câncer de mama. A informação foi divulgada por meio de suas redes sociais.

“Fui diagnosticada com câncer de mama. Graças a Deus, em estágio inicial e com grandes chances de cura”, escreveu a primeira-dama osasquense nesta terça-feira.

Aline, que não compareceu ontem (22) ao evento de abertura da Campanha do Agasalho, realizado no Teatro Municial Glória Giglio, na Vila Campesina, disse que precisará se afastar das atividades do Fundo Social “por um breve período”.

“Nossa família estará unida mais um vez para vencermos mais uma batalha”, continuou Aline Lins, que doou medula para a irmã, Gabriela Pessoa, em fevereiro desse ano (leia aqui) “Pedimos a oração de todos! Já deu certo”, finalizou.

Nos comentários, a esposa de Rogério Lins recebeu mensagens de carinho. “Cunhada, já deu certo! Lembra do que te falei, só confia, não precisa de mais nada. Tivemos um exemplo do que a fé é capaz. Estamos com você sempre”, disse Gerson Pessoa. “Estamos juntas, minha irmã. De mãos dadas sempre”, escreveu Gabriela.