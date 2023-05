Sesi Osasco traz show com Sidney Magal nesta sexta-feira (26)

O Sesi Osasco traz nesta sexta-feira (26), às 20h, o show gratuito com Sidney Magal.

O intérprete, que tem mais de 50 anos de carreira, apresenta seu show “Rádio do Magal”, que relembra grandes canções do rádio.

“Quero mostrar o quão alegre e importante foi o momento do rádio na nossa carreira. Muitos dos sucessos como Meu Sangue Ferve, Tenho e Sandra Rosa Madalena perduram por 40 anos no gogó da galera, porque foi o rádio quem estourou e fez parte do dia a dia de milhões de pessoas”, diz o cantor.

Na playlist não vai faltar o embalo da lambada, o caliente da Jovem Guarda e a alegria do samba rock.

O show será no Campo de Futebol do Sesi Osasco (entrada pela Rua Graciela Flores de Piteri) e os ingressos gratuitos devem ser reservados Reservas do ingresso pelo MEU SESI. O ingresso tem validade até 15 minutos antes da apresentação. Os ingressos remanescentes serão distribuídos 10 minutos antes do início do espetáculo.