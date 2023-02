Rogério Lins agradece orações pela primeira-dama de Osasco, que doará medula óssea para a irmã

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), agradeceu as orações e o carinho que tem recebido durante o processo difícil que sua família tem enfrentado diante do diagnóstico de leucemia de sua cunhada, Gabriela Pessoa, que é irmã da primeira-dama, Aline Lins, e esposa do deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos). Aline internou-se nesta semana para doar medula óssea à irmã.

publicidade

“Essa é uma semana decisiva para nós. Estamos passando por um desafio muito grande”, declarou o prefeito, nesta terça-feira (7), durante a primeira sessão do ano na Câmara Municipal de Osasco.

Gabriela Pessoa foi diagnosticada com leucemia no final de outubro, logo depois da eleição de Gerson Pessoa a deputado estadual. “Naquele momento, foi um choque para a nossa família ter que lidar [com o diagnóstico], mas a gente nunca perdeu a fé, muita gente orando e intercedendo por nós, cada um na sua fé e religião”, contou Rogério Lins.

publicidade

O prefeito disse que foi como receber um presente divino ao descobrir que a primeira-dama é totalmente compatível com a irmã para fazer o transplante: “Deus deu um presente, não só para nós, mas para a minha esposa. Deus escolheu assim e a Aline é 100% compatível”.

Aline Lins está internada e o transplante de medula deve ocorrer ainda nesta semana, de acordo com o prefeito. “Mais uma vez eu gostaria de agradecer. As diferenças acabam quando a gente fala de família, de amor… Agradeço de coração. Estou passando por uma semana desafiadora, tendo que ser pai e mãe e não é fácil. Mães, tiro o chapéu para vocês”, completou o prefeito.

publicidade

“O amor cura”

Nas redes sociais, a primeira-dama de Osasco publicou uma foto segurando a mão da irmã. “E assim seguimos, juntas, de mãos dadas sempre, minha irmã. O amor cura”, escreveu Aline Lins, nos Stories do Instagram, na noite de ontem (6).

Ela mencionou ainda um versículo bíblico: “Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele tudo fará. Salmos 37:5”.