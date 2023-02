Chevette, caipirinha de maracujá e mais: Habib’s lança esfihas alcoólicas para o Carnaval

O Habib’s, que tem restaurantes em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região, lançou nesta semana uma novidade para celebrar uma das épocas mais festivas do ano: o Carnaval. As Bib’sfihas ganharam quatro novos sabores alcoólicos: Catuaba, Chevette, Caipirinha de Maracujá e Piña Colada.

A esfiha sabor Chevette tem massa folhada com espuma e base de Chevette e açúcar cristal; a de Piña Colada tem massa folhada com creme e espuma da bebida alcóolica, abacaxi em calda e coco queimado ralado; a de caipirinha de maracujá também tem a massa folhada com espuma, base e calda de maracujá; e a de Catuaba também conta com massa folhada, espuma e calda de catuaba.

As novas esfihas alcoólicas do Habib’s estão disponíveis em todos os restaurantes da rede por tempo limitado, mas apenas para maiores de 18 anos, e custam R$ 6,50 cada, com cupom disponível no aplicativo. Também é possível adquirir combos com os quatro sabores por R$ 23,90.

