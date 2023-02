Bombeiros resgatam pessoas ilhadas no Km 21 após fortes chuvas na região

Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram duas mulheres e uma criança que ficaram ilhadas, no Km 21, limite entre Carapicuíba e Osasco, após as fortes chuvas que atingiram a região Oeste de São Paulo na tarde desta terça-feira (7).

O jornal “Brasil Urgente”, da Band, mostrou o momento em que uma jovem é resgatada pelos bombeiros, que usaram um bote. Em seguida, uma mulher e a filha foram retiradas de dentro de uma padaria. Os trabalhos de resgate continuam na região, onde foram registrados alguns pontos de alagamento.

Devido à água que subiu com o temporal, o tráfego foi afetado nos dois sentidos da Avenida dos Autonomistas neste trecho, e os motoristas precisaram fazer um desvio pelo Terminal Luiz Bortolosso. A circulação dos trens da Linha 9-Esmeralda, da ViaMobilidade, que passa por Osasco também foi comprometida.

Em Carapicuíba, foram registrados vários pontos de alagamentos na região central, Cohab 5, Jardim das Pedras, entre outros bairros.