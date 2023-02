Rogério Lins entregará pacote de obras para celebrar aniversário de 61 anos de Osasco

Nesta terça-feira (7), o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), afirmou, durante a primeira sessão do ano na Câmara Municipal, que vai entregar diversas novas obras para comemorar os 61 anos de emancipação da cidade, em 19 de fevereiro.

Segundo o prefeito, diversas áreas serão contempladas. Na Educação, Lins destacou a entrega de 24 mil notebooks. “São equipamentos que já vão com a Internet e as crianças vão poder levar para as suas casas para auxiliar no conteúdo pedagógico, educacional e para atender demandas familiares, então a gente entende que serão 24 mil famílias [beneficiadas] e não apenas 24 mil alunos”, destacou.

Na Saúde, o prefeito comentou sobre a entrega da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Bonança, localizada na rua Gilson Nardoni Rodrigues, 147. “Muitas pessoas não acreditavam que a gente ia conseguir avançar, mas foi lançada uma semente e hoje está se consolidando uma linda unidade de saúde que será entregue no aniversário da cidade”, disse Lins.

O pacote inclui ainda a continuidade do programa Asfalto Novo, a entrega de 10 novos Ecopontos, o início das obras da nova pista de skate na cidade, entrega da reforma do Espaço Grande Otelo, entre outras ações.

Festividades e distribuição do maior cachorro-quente do Brasil no Calçadão de Osasco

Além das diversas obras que devem ser entregues nas comemorações dos 61 anos da cidade, o prefeito Rogério Lins destacou as festividades que ocorrerão ao longo deste mês de fevereiro, entre elas a distribuição de cachorro-quente no Calçadão, que substituirá a tradicional entrega de bolo.

A cidade receberá ainda, no dia 26 de fevereiro, shows de Wesley Safadão e Barões da Pisadinha, no Estádio José Liberatti, Rochdale. O evento, que contará ainda com apresentações de artistas osasquenses, não trará custos aos cofres públicos por se tratar de um oferecimento da Rádio Nativa FM.