Semana do Cinema garante ingressos a R$ 10 em toda região

Entre os dias 9 e 14 de fevereiro, os principais exibidores cinematográficos da região participam da 2ª Semana do Cinema.

Nesses dias, os ingressos para os principais filmes em cartaz exibidos nas salas tradicionais 2D estarão pelo valor de R$ 10, além do combo de pipoca média e dois refrigerantes de 500ml, que também sairá pelo preço promocional de R$ 29.

Os principais cinemas na região vão aderir, comos os da rede Cinemark do Shopping Tamboré, Shopping União de Osasco ou Shopping Granja Vianna; ou os da rede Cinépolis, como o do Iguatemi Alphaville e do Parque Shopping Barueri. A rede Kinoplex, que tem cinema no Super Shopping Osasco, promete estender a promoção até para filmes 3D.

Pela programação será possível ver com descontos sucessos como: Avatar: O Caminho da Água, Gato de Botas 2, M3GAN, entre outros.