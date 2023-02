Parque Shopping Barueri realiza feira de adoção de pets neste sábado (11)

Será neste sábado (11) a edição mensal da feira de adoção de pets do Parque Shopping Barueri “Adote um Amor”, em parceria com as ONGs Vira Lata Vira Amigo.

Os peludos presentes na feira são resgatados das ruas e já são castrados, vermifugados e vacinados, o que garante saúde, segurança e bem-estar aos pets.

A edição será realizada no espaço dedicado especialmente aos animais, a Vira Amigo Pet Store, no piso L2 das 11h às 17h e tem entrada gratuita.

As adoções não têm nenhuma taxa, mas os futuros tutores ser maiores de 21 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência aos organizadores.

Para ajudar, a ONG aceita doações de ração e cobertores para os animais que vivem no abrigo.