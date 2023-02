Fernando Chucre assume cargo na Prefeitura de São Paulo

Com o encerramento do governo do PSDB na administração do Estado de São Paulo, o ex-deputado Fernando Chucre, que integrou o governo tucano em vários cargos durante alguns anos, assumiu hoje (7) um cargo na administração do prefeito paulistano Ricardo Nunes (MDB).

Chucre é agora Secretário Executivo de Planejamento e Entregas Prioritárias da Secretaria de Governo, cujo titular é Edson Aparecido.

Assim como o bojo da secretaria de Governo, a pasta de Chucre tem como atribuições básicas assistir e assessorar o Prefeito no desempenho de suas ações e nos assuntos relacionados com a coordenação e integração das ações do Governo, bem como preparar normas e decisões, promovendo sua publicação e preservação.

Fernando Chucre, que é arquiteto, urbanista e filho do ex-prefeito de Carapicuíba Fuad Chucre, falecido na última semana, foi, durante o governo de Rodrigo Garcia (PSDB), secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, Presidente do Fundo Social do Governo do Estado de Sao Paulo, além de presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema).