Covid-Free: bares, restaurantes e hotéis poderão receber selo de ambiente seguro

Hotéis, bares, restaurantes e similares que seguirem à risca todos os protocolos de segurança contra o novo coronavírus, desenvolvidos pelo governo do estado, administração municipal e pelo SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, poderão receber a certificação de ambiente seguro.

O Certificado Safeguard, também chamado de Covid-Fee, é fruto de uma parceria entre a entidade e o Bureau Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC). “Essa é mais uma ação do SinHoRes neste momento tão caótico. Desenvolvemos ainda o e-book Protocolos Covid-Free, com uma série de orientações aos empresários e trabalhadores”, destaca o presidente do SinHoRes, Edson Pinto.

De acordo com o presidente do SinHoRes, o Selo vai proporcionar a retomada da confiança dos consumidores. “As empresas que atenderem aos requisitos do Selo e conquistarem o Certificado, poderão colocá-lo em suas fachadas, conferindo um diferencial de mercado”.

O sindicato empresarial está na linha de frente das negociações com o governo do estado para a reabertura segura do segmento na região, que acaba de avançar para a fase “amarela” do plano de flexibilização. Esta fase permite o retorno das atividades comerciais do setor, com uma série de restrições.

“Desde o início da pandemia, trabalhamos para que os empresários estejam muito bem informados e trazemos ações concretas para reduzir os impactos financeiros causados pelo fechamento das empresas”, ressalta Edson Pinto.

Como funciona o Selo Covid-Free

Nas empresas de gastronomia, o Selo Covid-Free certifica que foram adotadas medidas de distanciamento social, de higiene, limpeza, desinfecção do espaço físico, práticas de manipulação, armazenamento, preparo de alimentos, equipamentos usados por equipes, como luvas e máscaras, e especificações de cozinha para os restaurantes e bares.

Já para o setor de hotelaria, as medidas incluem check-in e check-out de forma virtual, higienização de malas e áreas comuns, intervalo estendido entre um hóspede e outro nos quartos, além do equipamento de segurança utilizado pela equipe, como luvas, máscaras e álcool em gel.

Nos estabelecimentos de ambos os setores, todos os colaboradores devem ser treinados para desinfecção contínua dos ambientes e utensílios e para se higienizarem após contato com clientes e outros membros da equipe.

A verificação se o estabelecimento está certificado e a validade do Selo, poderá ser feita por meio do QRCode afixado em local visível ou pelo site https://restartwith.bureauveritas.com/pages/home/.

Os associados do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região contarão com descontos para obter o Selo, que estará disponível a todas as empresas, de acordo com o plano escolhido (semestral e anual). Já o e-book Protocolos Covid-Free está disponível para download no site da entidade.