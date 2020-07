Rota prende em Osasco criminoso que mantinha drogas em fundo falso no quarto de casa

A Polícia Militar prendeu um homem, de 24 anos, por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (13), na rua João Benedito da Silva, no bairro Baronesa, em Osasco. Na ação, mais de duas mil porções de entorpecentes foram apreendidos.

Uma equipe da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) realizava patrulhamento pelo local, quando viu um homem correndo para dentro de um imóvel ao perceber a presença dos PMs.

O suspeito foi abordado no quintal da residência e, questionado pelo motivo da fuga, confessou que armazenava substâncias ilícitas em seu quarto.

A equipe policial foi até o cômodo indicado e, após buscas, localizou, em um fundo falso no piso, 86 porções de maconha, 1.077 de cocaína e 1.130 de crack, além de um caderno com anotações da contabilidade do tráfico.

Toda a droga foi apreendida para perícia e as anotações recolhidas. O homem foi preso em flagrante e levado ao 10º Distrito Policial de Osasco, onde foi indiciado e teve a prisão preventiva solicitada. Posteriormente, ele foi encaminhado à Cadeia Pública local, permanecendo à disposição da Justiça.