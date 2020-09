CPI da Evasão Fiscal em SP investiga empresa de Barueri

A empresa Diagnósticos da América S.A (Dasa), com sede na cidade de Barueri, é uma das investigadas na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Evasão Fiscal, na Câmara Municipal de São Paulo.

A CPI apura eventuais práticas ilegais cometidas contra a fazenda municipal por prestadores de serviços no município, especialmente relacionado à possível evasão fiscal e correlata sonegação tributária relativa ao ISS (Imposto Sobre Serviços). É uma extensão dos trabalhos de investigação sobre eventuais fraudes de sonegação de ISS por simulação de endereço, ou seja, empresas que mantêm sedes de fachada em outras cidades para reduzir o recolhimento do imposto.

Nesta terça-feira (15), integrantes da CPI se reuniram para mais uma reunião ordinária semipresencial e analisaram a resposta da tentativa de entrega de ofício com solicitação de documentos à Diagnósticos da América, de Barueri. O guarda municipal responsável pela distribuição de ofícios da CPI relatou não ter encontrado responsáveis no local. Uma recepcionista do edifício onde a empresa está sediada informou ao guarda que não há funcionários da empresa trabalhando presencialmente durante a pandemia, por isso a notificação não foi possível.

Diante disso, os componentes decidiram convidar os sócios para depoimentos, além dos responsáveis pela administração de condomínio do prédio, que fica na Avenida Juruá, no Alphaville Industrial, em Barueri, além de solicitar ao condomínio a relação de contratos de locação dos condôminos do edifício.

Outras empresas

Os vereadores da Capital aprovaram ainda diversos requerimentos. Entre eles, o envio de documentos relativos à propriedades e locações de imóveis das empresas Ticket Serviços, Alelo, VB Serviços, Comércio e Administração, VR Benefícios e Serviços de Processamento, Sodexo Pass do Brasil e Elo Serviços. Também solicitaram à Secretaria Municipal da Fazenda documentos de recolhimento de ISS das mesmas empresas.

Outros requerimentos de documentos e informações são relacionados a empresas como Conect Soluções de Mobilidade Eletrônica, A Tonanni Construções e Serviços, Era Técnica Construções e Serviços, entre outras.

A CPI oficializou também a participação do agente de fiscalização do TCM (Tribunal de Contas do Município), Marcos Tulio Tavares, no acompanhamento das reuniões e investigações. (Com informações da assessoria da Câmara Municipal de São Paulo)