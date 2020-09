Homem se revolta após mulher defender pitbull e morde ela

Um homem de 18 anos é acusado de agredir e morder a companheira, de 16, após ela defender o cachorro pitbull da família.

O casal se preparava para sair quando o animal se soltou e subiu no sofá de casa. Ele não gostou e passou a agredir o animal. A companheira dele tentou defender o cachorro e foi atacada pelo homem, que bateu nela também e a mordeu nos dois braços. O crime aconteceu em Belo Horizonte (MG).

A jovem teve o nariz quebrado, o olho inchado e um corte de faca no calcanhar esquerdo. Ela foi socorrida por uma vizinha e levada para o hospital. O homem fugiu. (Com informações do G1).

