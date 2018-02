Criança de nove anos some em córrego durante enchente

Um menino de 9 anos morador da Vila Matilde, na zona Leste da Capital, está desaparecido desde as 15h30 de hoje.

Familiares contam que a criança caiu num córrego durante o forte temporal que atinge a cidade desde a tarde desta segunda-feira, 26. O pequeno teria ido atrás de uma bola nas proximidades da rua Leopoldo de Freitas quando caiu no córrego Parque Rincão.

Segundo o tenente André do Corpo de Bombeiros o córrego deságua no piscinão do Aricanduva. Há 11 equipes no local fazendo buscas, incluindo unidades de suporte avançado e botes salva-vidas.

Informações não oficiais dão conta de que o pai da criança teria se jogado na água em busca do filho. Entretanto, o Corpo de Bombeiros não confirma a informação.