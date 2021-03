Curto-circuito danifica rede de oxigênio no PS do Jardim D’Abril, em Osasco

O Pronto-Socorro do Jardim D’Abril, em Osasco, teve um curto-circuito que danificou a rede de oxigênio na manhã desta terça-feira (2).

Houve um princípio de incêndio em uma área de medicamentos rapidamente extinto pelos próprios funcionários da unidade, com o uso de extintores.

Dez viaturas dos bombeiros, além de equipes do Samu de Osasco e de Itapevi foram acionados para a retirada dos pacientes. Mais de 20 pacientes foram removidos para outras unidades de saúde.

A Prefeitura afirma que trabalha no reparo dos problemas e que a expectativa é que o PS do Jardim J’Abril, que atende pacientes com covid-19 e outras doenças, volte a funcionar ainda nesta terça.

