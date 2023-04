Danilo Gentili se apresenta em Osasco em maio

O humorista e apresentador Danilo Gentili tem apresentação marcada em Osasco em maio.

O comediante traz seu show solo para o Teatro Aspro no dia 20 de maio, às 20h, e os ingressos já estão a venda (site Bilheteria Express).

Gentili é reconhecido como um dos precursores e idealizadores do movimento do stand-up comedy no Brasil.

Alternando o palco com a TV, Gentili comanda o programa “The Noite”, no SBT, um dos líderes de audiência no horário.

O Teatro Aspro fica na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, Remédios, Osasco.