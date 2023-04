Em Brasília, Rubens Furlan se filia ao PSB de Alckmin: “Novo partido, nova história”

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan, oficializou nesta segunda-feira (17) sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), em Brasília, a convite do vice-presidente Geraldo Alckmin. “É uma honra integrar uma legenda tão forte para o Brasil”, declarou o político, nas redes sociais.

publicidade

Furlan assinou sua filiação ao partido de Alckmin ao lado de Furlan Filho; do ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França; e do secretário de Negócios Jurídicos, Dr. Toscano. “Um novo partido, uma nova história, vamos seguir avançando”, completou.

O prefeito de Barueri havia confirmado no mês passado que deixaria o PSDB. Na ocasião, ele atribuiu a mudança de partido à parceria e amizade de longa data que tem com Alckmin, que saiu do PSDB para concorrer nas eleições presidenciais ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula (PT).

publicidade