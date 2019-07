Datena comenta explosão que feriu Rogério Lins: “Quando tem política no meio, você tem que ficar com os dois pés atrás”

O apresentador do “Brasil Urgente”, José Luiz Datena, comentou, na tarde desta segunda-feira (1º), sobre a explosão que feriu o prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama, Aline Lins. “Quando tem política no meio, você tem que ficar com os dois pés atrás”, afirmou o apresentador, ao cogitar que a explosão ao acenderem a fogueira do “Arraiá do Servidor”, na sexta-feira (28), pode ter sido causada por sabotagem.

“Pode ter sido um acidente? Claro que pode. Pode ter sido um atentado contra o prefeito? Claro que também pode”, afirmou Datena. “Pode ser que tenham armado alguma coisa. Vamos esperar a polícia investigar e ver o resultados”.

A Polícia Civil começou a investigar nesta segunda-feira as causas da explosão. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial (DP) de Osasco como lesão corporal culposa, na qual não há intenção de ferir, e explosão.

Peritos vistoriaram a Arena Vip, onde o “Arraiá do Servidor” foi realizado. O Corpo de Bombeiros anunciou que vai pedir a cassação da licença da área de shows por falta de segurança. “Vamos cassar por não conformidade pela legislação contra incêndio e também estrutura de emergência”, afirmou o capitão Palumbo, porta-voz da corporação, ao SPTV, da TV Globo.

“Grande milagre”, disse Rogério Lins

O prefeito e a primeira-dama, Rogério e Aline Lins, estão internados em estado estável desde sexta-feira (28), no Hospital Municipal Antonio Giglio, com queimaduras de primeiro e segundo grau nas mãos, braço e rosto, oriundos de uma explosão ao acender a fogueira do “Arraiá do Servidor”.

Em vídeo, o prefeito Rogério Lins falou sobre o acidente. “O médico falou que tínhamos sido fruto de um grande milagre. Primeiro por não termos ficados cegos imediatamente. Segundo por não ter inalado aquela chama com alta caloria, que também poderia ter sido fatal. E isso também não aconteceu”, disse o prefeito. “Quero agradecer muito a forma como fomos atendidos, agradecer a Deus que nos deu esse grande livramento”.

Ainda não há informações oficiais sobre previsão de alta para Rogério e Aline Lins. A expectativa é de que eles possam ir continuar o tratamento em casa até sexta-feira (5). Mesmo no hospital, o prefeito deve continuar despachando e não se licenciar do cargo. Ele deve manter contato com secretários e funcionários via telefone ou internet. As visitas são restritas para evitar riscos de infecção.