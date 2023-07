Defesa diz que suspeita de imitar macaco para negras em shopping na Granja Viana “está sem condições de sair de casa”

Uma mulher de 40 anos suspeita de imitar um macaco para três mulheres negras dentro de um shopping na região da Granja Viana, bairro nobre de Cotia, não compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos até a noite de ontem. Em nota ao “Uol”, o advogado Waldinei Guerino Junior alegou que sua cliente “não está em condições emocionais de sair de casa” após a repercussão do caso.

Nesta segunda-feira (17), a suspeita identificada como Thais Nakamura foi indiciada indiretamente – quando a pessoa investigada não é localizada – pela Polícia Civil e deve responder por preconceito de raça ou cor, nos termos do artigo 2º da Lei 7.716/89. A defesa de Thais diz que sua cliente foi “incriminada de forma precipitada”.

Waldinei Guerino Junior informou ainda que entregou à delegada responsável pelo caso um laudo da psiquiatra responsável pelo tratamento de saúde de Thais. O caso é investigado no 2º Distrito Policial de Cotia.

O suposto caso de racismo aconteceu na noite do sábado (8), dentro de um estabelecimento no Open Mall The Square. Segundo relato das vítimas, a suspeita teria dito a três mulheres negras, que estavam acompanhadas do marido e do filho de uma delas, que eram “lindas e corajosas” em tom de deboche.

“Ela pensou que a gente ia pegar a bolsa e ir embora, mas nós ficamos e ignoramos. Até ela começar a imitar um macaco e apontar para a gente”, contou ao “Metrópoles”.

