Deputados da região assumem comissões na Assembleia Legislativa

Foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo de hoje (14) a relação dos parlamentares que farão parte das 21 comissões permanentes da Assembleia Legislativa nos próximos dois anos. Com composições que variam entre 11 e 13 membros, os grupos colegiados, especializados em diferentes áreas, são responsáveis por analisar projetos de lei e dar aval para que possam ser votados em Plenário.

publicidade

Os deputados da região – Bruna Furlan (PSDB), Gerson Pessoa (Podemos), Emidio de Souza (PT) e Rogerio Santos (MDB) estão fazendo parte, como membros titulares ou substitutos de 12 comissões, 9 como titulares.

As indicações para compor cada comissão levou em consideração as indicações das lideranças partidárias, conforme prevê o Regimento Interno do Parlamento Paulista, para garantir a proporcionalidade de parlamentares dos diferentes partidos políticos em cada um dos grupos. A partir de agora, os membros de cada comissão, sob a convocação do mais idoso, irão se reunir no prazo de até cinco dias para a eleição de seu presidente e vice-presidente.

publicidade

Veja abaixo em quais comissões os representantes da região vão participar nessa legislatura: